Oružane snage Irana u potpunosti su spremne da "odlučno odgovore na svaku pretnju", izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči i poručio da je Teheran i dalje spreman na diplomatiju ukoliko Sjedinjene Američke Države promene svoj pristup.

"Iran nije pokrenuo nametnuti rat i Teheran je spreman da nastavi diplomatski proces ako SAD odustanu od svojih prekomernih zahteva, preteće retorike i provokativnih akcija. Iranske oružane snage ostaju u potpunosti budne i spremne za sveobuhvatnu i odlučnu odbranu zemlje od bilo kakve pretnje ili zlonamernog čina", upozorio je on.

U odvojenim telefonskim razgovorima sa šefovima diplomatija Turske, Katara, Saudijske Arabije, Egipta, Iraka i Azerbejdžana, Arakči je izneo stavove Irana o aktuelnim regionalnim dešavanjima i optužio SAD i Izrael za, kako je naveo, "agresiju" koja ugrožava stabilnost Persijskog zaliva, prenosi agencija Tasnim.

On je ocenio da su glavni izvori nesigurnosti u regionu povezani sa vojnim aktivnostima SAD i Izraela, uključujući i tenzije oko strateški važnog Ormuskog moreuza.

Iranski ministar je naveo da je Teheran, uprkos "dubokom nepoverenju" prema Vašingtonu, bio spreman da učestvuje u pregovorima uz posredovanje trećih strana, sa ciljem okončanja sukoba i smirivanja situacije u regionu.

Zvaničnici više država regiona, sa kojima je Arakči razgovarao, izrazili su podršku diplomatskim naporima i spremnost da doprinesu smirivanju tenzija.