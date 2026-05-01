„I ovaj Prvi maj dočekujemo sa mnogo izazova: niske plate, visoke cene i vlada koja je zaboravila radnika. Mnogi od vas rade svaki dan, ali jedva sastavljaju kraj s krajem. Bez dobrih uslova rada, sigurnosti i podrške. Mnoge porodice u našoj zemlji svakodnevno se bore za bolji život“, poručio je Hamza u objavi na Fejsbuku.

Istakao je da je to realnost na KiM, koja mora da se promeni i stvori sigurnija budućnost za sve građane.

„Srećan Prvi maj, Dan radnika! Moramo se više angažovati da se rad poštuje, porodice zaštite i da budućnost bude sigurnija za sve“, dodao je lider DPK.