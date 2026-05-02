Mirovni pregovori: Predsednik Donald Tramp rekao je da bi SAD mogle biti „bolje“ ako zvaničnici ne postignu dogovor sa Iranom. Ranije je rekao da nije zadovoljan najnovijim predlogom Irana za okončanje rata.

Ratna ovlašćenja: Tramp je takođe nazvao zakon koji ograničava upotrebu sile bez odobrenja Kongresa „potpuno neustavnim“, iako je u pismu kongresnim liderima tvrdio da su „neprijateljstva“ „prekinuta“. Odvojeno, Tramp je na jednom događaju na Floridi rekao da smatra „izdajničkim“ od ljudi da govore da SAD ne „pobeđuju“ u ratu.

Povlačenje trupa: Pentagon je saopštio da će SAD povući oko 5.000 vojnika iz Nemačke. Tramp je rekao da SAD razmatraju povlačenje trupa nakon što je nemački kancelar kritikovao rat sa Iranom.

U Libanu: Više od desetak ljudi je poginulo u izraelskim napadima na jugu Libana juče i danas, saopštilo je ministarstvo zdravlja zemlje, uprkos produženom prekidu vatre.

Energetska kriza: Energetska kriza se pogoršava, a cena nafte nastavlja da raste, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da nije zadovoljan novim iranskim predlogom za dalje pregovore sa Vašingtonom, koji mu je poslat preko pakistanskih posrednika.

UŽIVO

Arakči: Oružane snage Irana spremne za odbranu, Teheran otvoren za diplomatiju Oružane snage Irana u potpunosti su spremne da "odlučno odgovore na svaku pretnju", izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči i poručio da je Teheran i dalje spreman na diplomatiju ukoliko Sjedinjene Američke Države promene svoj pristup. "Iran nije pokrenuo nametnuti rat i Teheran je spreman da nastavi diplomatski proces ako SAD odustanu od svojih prekomernih zahteva, preteće retorike i provokativnih akcija. Iranske oružane snage ostaju u potpunosti budne i spremne za sveobuhvatnu i odlučnu odbranu zemlje od bilo kakve pretnje ili zlonamernog čina", upozorio je on. Izraelske snage granatirale su grad Zautar na jugu Libana belim fosforom Kina traži preispitivanje odluke o povlačenju Unifila Kineski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Fu Cong izjavio je u Njujorku da bi Savet bezbednosti UN trebalo da preispita raniju odluku o povlačenju mirovnih snaga iz južnog Libana. Fu je govorio nakon što je Kina preuzela rotirajuće predsedavanje Savetom bezbednosti UN za maj. - Smatramo da bi trebalo ponovo razmotriti odluku o povlačenju Unifila - rekao je Fu, misleći na rezoluciju koju je Savet bezbednosti UN usvojio u avgustu prošle godine. Mirovne snage UN raspoređene su u južnom Libanu od izraelske invazije 1978. godine. Međutim, petnaest članica Saveta bezbednosti prošle godine glasalo je da se misija okonča od kraja 2026. godine. - Mislim da je stav ogromne većine članica Saveta bezbednosti da ovo nije trenutak da se Unifil zaista povuče iz tog dela zemlje - poručio je kineski ambasador. Hezbolah pokrenuo talas napada na izraelske snage u južnom Libanu Hezbolah je saopštio da su njegovi borci u petak izveli više napada na izraelske snage unutar libanske teritorije, dok se situacija na jugu Libana dodatno zaoštrava uprkos formalnom prekidu vatre. Prema navodima libanskog pokreta, na meti su bila okupljanja izraelskih vojnika i vojnih vozila u više mesta duž linije fronta u južnom Libanu. Pentagon: SAD će povući 5.000 vojnika iz Nemačke Sjedinjene Američke Države će povući 5.000 vojnika iz Nemačke, objavio je Pentagon. Glavni portparol Pentagona Šon Parnel rekao je da se očekuje da će povlačenje biti završeno u narednih šest do dvanaest meseci, preneo je Rojters. Tramp: Nisam zadovoljan najnovijim predlogom Irana za rešavanje sukoba

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da nije zadovoljan najnovijim predlogom Irana za rešavanje sukoba, navodeći da se pregovori vode telefonskim putem. On je rekao da Iran želi da postigne dogovor sa Vašingtonom, ali je ocenio da je njegova vojna moć znatno oslabila, prenosi Skaj njuz.

IRGC: Kontrolisaćemo Ormuski moreuz da bi postao područje bezbednosti i prosperiteta