U Osnovnoj školi „Ratko Mitrović“ u Čačku tokom ove nedelje dogodio se incident kada je jedna učenica donela skalpel u školu.

Prema dostupnim informacijama, događaj se odvijao tokom dva dana, a škola je reagovala odmah po prvim saznanjima.

„Devojčica jeste donela skalpel.

Prvog dana, kada su se pojavili navodi među decom, odeljenski starešina je odmah reagovao i pozvao oca, koji je u kratkom roku došao i preuzeo dete. Otac je tvrdio da kod nje nije pronašao skalpel, kao i sama učenica“, rekao je direktor škole Đuro Ćeranić za agenciju RINA.

Međutim, situacija je dobila drugačiji tok već narednog dana.

„Isti dan popodne ona je na času izvadila skalpel. Druga učenica ga je uzela i nakon časa obavestila odeljenskog starešinu. Kada je devojčica potom pokazala stvari iz ranca, skalpel je pronađen. Odmah smo pozvali oca i preduzeli dalje korake“, dodaje on.

O incidentu je obaveštena i školska uprava, a održan je i tim za zaštitu od nasilja. U saradnji sa roditeljima doneta je odluka da učenica privremeno pređe na hibridni model nastave.

„Dete će nastavu pratiti od kuće, uz dolazak u školu u dogovoreno vreme na konsultacije i proveru znanja. Ova mera je doneta zbog njene bezbednosti, ali i bezbednosti ostale dece“, naglašava Ćeranić.

On ističe da u ovom slučaju nije bilo povređenih.

„Ona nije nikoga povredila, samo je posedovala skalpel kod sebe“, rekao je direktor.

Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti o navodnim spiskovima, iz škole demantuju takve tvrdnje.

„Spiskove niko nije video. To su dezinformacije. Postojala je eventualno neka ceduljica gde je pisala koju decu voli ili ne voli, ali to nema nikakve veze sa pričama koje su se pojavile“, objašnjava Ćeranić.

Škola je, kako navodi, postupila u skladu sa svim važećim protokolima i zakonima, a u ceo slučaj biće uključen i Centar za socijalni rad. Roditeljima je savetovano da dete odvedu kod psihologa kako bi se utvrdile sve okolnosti.

„Situacija je pod kontrolom i problem se rešava“, zaključio je Ćeranić,a prenela RINA