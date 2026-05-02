Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata E.H. zbog osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično delo teška krađa u saizvršilaštvu, saopšteno je iz tog tužilaštva.

"Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 29.04.2026. godine, u ranim jutarnjim časovima, došao do kladionice "A" u naselju Konik, gde je upotrebom podesnog sredstva izvršio obijanje prozora, nakon čega je ušao u unutrašnjost objekta, izvršio premetačinu i otuđio novac u iznosu većem od 6.000 evra, kao i mobilni telefon", saopštili su iz ODT u Podgorici.

Takođe, kako su naveli, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni naredne večeri, zajedno sa za sada nepoznatim licem, došao do ugostiteljskog objekta, koji se nalazi u istom naselju, gde je, uz upotrebu podesnog sredstva, prvo demontirao spoljnu kameru, a potom izvršio obijanje prozora, dok je drugo lice čuvalo stražu.

"Nakon ulaska u objekat, otuđili su novac u iznosu od 60 evra, kao i više predmeta. Veći deo otuđenih stvari pronađen je u stanu osumnjičenog", saopštili su iz ODT-a.

