U Sarajevu je juče ubijena novinarka Elma Godinjak-Prusac (41). Bila je u postupku razvoda od Tarika Prusca (49) koji ju je ubio i pokušao da pobegne sa njihovim detetom.

Advokatica Elmedina Bojičić, koja je u brakorazvodnoj parnici zastupala Elmu, u razgovoru za Klix.ba kaže da je Elma strahovala za svoj život.

- Pokušali smo da iniciramo sporazumni razvod, ali on nije pristajao, pa smo podneli tužbu. Trenutno je na snazi bila mera zabrane, Elma ga je više puta prijavljivala policiji, stalno je pratio, uhodio i jako se plašila. Imam utisak da je imala osećaj da se nešto ovakvo može desiti - kazala je potresena Bojičićeva.

Ističe da je jako razočarana što se pokazuje da mera zabrane prilaska, koja je na papiru, zapravo ne znači ništa. Uprkos postojanju mere, Elma je ubijena.

Više puta ga prijavljivala policiji

- On nije želeo da se razvede, stalno je pratio i više puta ga je prijavljivala policiji zbog čega mu je u konačnici i izrečena mera zabrane prilaska - kaže Bojičićeva.

Na pitanje da li raspolaže informacijama da li je Tarik Prusac bio nasilan u braku, odgovorila je:

- Nije bio nasilan. Ona jednostavno nije više želela s njim da živi, a on to nije prihvatao. On je nju plašio tim čudnim ponašanjem, stalno je pratio vozilom, osećala se nesigurno, znale su je kolege s posla pratiti kući - rekla je ona.

Tarik Prusac je uhapšen na Baščaršiji gde je, sa petogodišnjom ćerkom, pobegao nakon ubistva.

(Kliks)