U eri alergijskih reakcija i povećane osetljivosti, antihistaminici takođe udaraju džep građana. Kada je reč o lekovima, koji se dobijaju na recept, situacija je drugačija pošto u britanskom državnom zdravstvu postoji fiksna cena za sve vrste lekova.

Dakle, od koje god bolesti da bolujete, platićete istu cenu za lekove. Razlika između te cene i prave cene nadomešćuje se subvencijama i to iz državnog budžeta. Te subvencije porasle su od početka krize za čak 120 odsto. No, građani ne osećaju nikakvu razliku kada kupuju lekove u apoteci. Ipak, ono što građani osećaju jeste početak nestašica.

Pre svega, nestašice su primetne kada je reč o lekovima za lečenje raka pankreasa i kremama za lečenje kancera kože.

Jednostavno, lanac snabdevanja, koji je izuzetno osetljiv, pokazuje prve znake pucanja pogotovo što, kada je reč o lekovima za hemoterapiju, oni se proizvode mahom ili u Evropskoj Uniji, ili Sjedinjenim Državama ili u Indiji, a uz sve otežaniji pomorski i avio-saobraćaj, njihova nestašica je sve primetnija. Tu je i nestašica medicinske opreme, koja se pravi od naftnih derivata.

No, u ovom trenutku, procenjuju stručnjaci, da bi prave nestašice mogle da se osete tek za nekoliko nedelja.

U ovom trenutku, u apotekama, Britanci nemaju osećaj u kojoj meri se globalna kriza prelama na njih, njihovu budućnost i zdravlje.

(I.M./RTS)

BONUS VIDEO