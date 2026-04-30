U istom vremenskom periodu opljačkane su čak tri džamije u različitim gradovima - Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, što ukazuje na vrlo verovatnu koordinisanu akciju lopova.

U ranim jutarnjim časovima danas je obijena džamija El Džinan u blizini zgrade "Kvele" u Novom Pazaru, a tokom noći obijene su još dve džamije na teritorijama opština Tutin i Sjenica.

- Incidenti su najverovatnije povezani i dogodili su se u istom vremenskom periodu. Iz sve tri džamije odneta je određena svota novca koja je prikupljena od dobrovoljnih priloga vernika. Tačan iznos za sada nije saopšten - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Na Instagram stranici trik_rs je objavljen snimak sramne krađe na kom se vidi kako muškarac koji je bos i obučen u tamnu odeću, sa kačketom na glavi, uz pomoć alata obija sef i sav novac koji je našao trpa u kesu. Zanimljivo je da je kradljivac u jednom trenutku pogledao ka nadzornoj kameri, njegovo lice je jasno vidljivo, ali se on na to nije obazirao već je nastavio sa obijanjem sefa sve dok u tome nije uspeo.

Policija je obavila uviđaj na svim lokacijama i pokrenula intenzivnu potragu za nepoznatim počiniocima. Istraga je u toku.

