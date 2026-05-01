U teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Mostar - Čitluk, u mestu Sretnice, večeras je poginuo vozač motocikla.

Nesreća je prijavljena oko 18.15 sati, a kako se saznaje, vozač je izgubio kontolu nad motociklom marke "honda" i izleteo sa kolovoza, prenosi Hercegovina.info.

U nesreći je poginuo vozač J. V. (49), dok je žena suvozač A. Č. zadobila povrede za sada neutvrđenog stepena i ona je prevezena u mostarsku bolnicu.

Na mestu događaja intervenisale su hitne službe, a saobraćaj na ovoj deonici bio je potpuno obustavljen do 19.45 sati, što je uzrokovalo velike gužve.

Uviđaj je obavljen na mestu nesreće, a više informacija o uzrocima i okolnostima biće poznato nakon završetka istrage.

Alo/Dnevni avaz

BONUS VIDEO