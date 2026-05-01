Novinarka Elma Godinjak (41) ubijena je danas u sarajevskom naselju Dobrinja, a za zločin se sumnjiči njen bivši suprug Tarik Prusac (49).

Ubistvo se dogodilo u Ulici Omladinskih radnih brigada u 16.15 časova, nakon čega se osumnjičeni udaljio sa mesta događaja, i poveo sa sobom njihovo petogodišnje dete.

Prethodno su se pojavile informacije da je u pucnjavi ranjen i brat ubijene novinarke, jer je na licu mesta intervenisala i Hitna pomoć.

Ipak, kako prenose tamošnji mediji, ispostavilo se da je njemu pozlilo nakon što je u stanu zatekao jezive prizore, te je izgubio svest, zbog čega je odmah reagovala ekipa Hitne pomoći.

Kasnije je vozilo ostavio na području Darive, nakon čega se uputio prema Baščaršiji, gde je pronađen u jednom ugostiteljskom objektu.

Nakon nekoliko sati priveden je u službene prostorije, dok je dete, kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, pronađeno nepovređeno i zbrinuto od strane nadležnih službi.

