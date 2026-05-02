Komšija Ere Ojdanića je svojevremeno tvrido da je pevač svoju preminulu suprugu Ljupku dva dana držao u hladnjači.

Razlog tome bila je svadba u Erinom motelu za koju je pevač uzeo kaparu od 500 evra, pa nije hteo da je otkaže, naveo je komšija.

Ova situacija izazvala je šok među meštanima Meljaka, mesta gde Era živi.

- Kada mu je preminula žena Ljupka, u njegovom motelu bila je zakazana svadba baš na dan kad je trebalo da bude sahrana. Era nije hteo ni da čuje da se otkaže veselje, jer bi to značilo da mora da vrati 500 evra, koliko je uzeo unapred za svadbu. Odlučio je da Ljupku stavi u hladnjaču dok ne prođe svadba, pa tek onda da je sahrani. Svi su ga osuđivali zbog toga, a on je govorio: „Može Ljupka da sačeka“. Uvek je bio arogantan prema njoj, a sad kao plače što je umrla mlada - pričao je Erin komšija Rade i dodao da se Ojdanićev sin bunio zbog toga, ali da nije uspeo da promeni očevu odluku.

- Dragutin je na sve načine pokušavao da ga ubedi da to ne radi, ali Era je bio odlučan u svojoj nameri. Mučena Ljupka je mrtva bila u toj hladnjači koja se nalazila u kamionu u dvorištu dok se iz motela orila muzika. Tek posle dva dana su je izvadili i sahranili - rekao je sagovornik.

"Nisam je ostavio u hladnjači nego u pogrebnom preduzeću"

Era Ojdanić je potvrdio da pokojna Ljupka nije sahranjena na vreme.

- Tačno je da je Ljupka bila na sigurnom dva dana dok je trajala svadba, ali nisam je ostavio u hladnjači nego u pogrebnom preduzeću. Možete misliti koliko je meni bilo teško dok je ona mrtva ležala tamo, a u motelu traje veselje. To je dokaz koliki sam profesionalac - rekao je Era za Stars.

