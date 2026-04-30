U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu 29. aprila priveden je D. Đ. (47), koji je prethodno uhapšen, a po nalogu javnog tužioca određeno mu je zadržavanje do 48 časova od strane policijskih službenika PS Zemun.

Kako se navodi u saopštenju, osumnjičeni se tereti da je u periodu od decembra 2024. do februara 2026. godine izvršio ukupno 13 krivičnih dela krađa, na štetu privrednih društava "Delhaize Serbia" i "Lukoil".

Na saslušanju u tužilaštvu, D. Đ. je iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem.

Nakon saslušanja, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je nadležnom sudu da mu odredi pritvor, imajući u vidu okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, ali i bojazan da bi boravkom na slobodi mogao da ponovi krivično delo krađa, s obzirom na njegovu raniju višestruku osuđivanost za dela protiv imovine.

Alo/Telegraf

