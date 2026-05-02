Umesto klasičnih haljina, odela i cipela koje žuljaju već posle prvog sata, oni bi radije videli ljude u trenerkama, helankama, farmerkama i patikama. Kako kažu, žele da svima bude prijatno tokom cele večeri, ali i da nikoga ne stavljaju u situaciju da troši novac na skupu garderobu koju će možda obući samo jednom.

Ideja je došla tek nakon što su rešili sve „standardne“ stavke oko venčanja, poput sale i muzike. Onda su počeli da razmišljaju – zašto bi uopšte postojalo pravilo da svi moraju da budu svečano obučeni, ako to često znači i neudobnost?

Naravno, bili su svesni da ovo nije baš uobičajeno, pa su odlučili da pitaju ljude za mišljenje. I tu je krenula lavina komentara.

Neki nisu imali nimalo razumevanja. Jedan komentar koji se najviše delio bio je prilično oštar – da će svi na fotografijama izgledati kao „skup klošara“. Mnogi su se složili da udobnost jeste važna, ali da trenerka ipak ne ide uz venčanje. Kao neko srednje rešenje predlagali su opušteniji stil, ali da ipak zadrži dozu elegancije – recimo farmerke uz sako.

S druge strane, bilo je i dosta ljudi kojima se ideja dopala. Neki su pisali da zvuči kao „najbolje venčanje ikad“, dok su drugi isticali da je to njihov dan i da treba da ga organizuju onako kako njima ima smisla, a ne kako nalažu običaji.

Zanimljivo je da su pojedini podelili i lična iskustva sa sličnih svadbi – gde je postojao formalni deo za fotografisanje, a onda su se svi presvukli u nešto udobnije. Kažu da je atmosfera posle toga bila opuštenija i da su se ljudi mnogo bolje proveli.

Cela ova priča zapravo se uklapa u širi trend koji se sve više primećuje – parovi se polako udaljavaju od strogih pravila i okreću venčanjima koja više liče na njih same. Manje gostiju, manje formalnosti, više ličnog pečata.

Na kraju, ostaje pitanje na koje svako ima svoj odgovor – da li je važnije kako izgledaš na venčanju ili kako se na njemu osećaš?