Rešenje sukoba u Ukrajini je moguće samo ako NATO napusti svoj kurs ka strateškom porazu Rusije i prestane da zadire u njene osnovne interese, izjavio je danas Andrej Belousov, ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova i šef ruske delegacije na Konferenciji za preispitivanje Sporazuma o neširenju jačine oružja.

"Istovremeno, Evropa prolazi kroz intenzivnu remilitarizaciju, između ostalog i u korist snabdevanja ukrajinskog režima smrtonosnim oružjem. Što se tiče trajnog rešenja ukrajinskog sukoba, put do njega leži u odustajanju svih članica NATO-a od želje da nanesu strateški poraz Rusiji i potkopaju naše fundamentalne interese", rekao je Belousov, prenosi RIA Novosti.

On je ocenio da je širenje NATO-a ka granicama Rusije "puzeća geopolitička agresija", upozorivši na jačanje potencijala moći alijanse u poslednjih 20 godina da izvrši oštar pritisak na nepoželjne zemlje.

Kako je naveo, odbrambena priroda NATO-a je već dugo politički mit.

"Defanzivna priroda bloka je odavno postala politički mit. To se dogodilo kao rezultat agresije NATO-a protiv Jugoslavije, Iraka i Libije i njegove moralne podrške avanturističkoj antiiranskoj kampanji Izraela i Sjedinjenih Država", rekao je on na konferenciji.

Belousov je takođe upozorio da više evropskih zemalja koje nemaju nuklearno oružje flertuje sa idejom da nabave tu vrstu oružja za masovno uništenje.

Prema njegovim rečima, ove akcije nanose "direktnu i očiglednu štetu režimu Ugovora o neširenju nuklearnog oružja".

Jedanaesta konferencija o pregledu Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT RC) počela je u Njujorku 27. aprila, a trajaće skoro četiri nedelje, do 22. maja.