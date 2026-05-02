Poslednjih godina sve je više ljudi iz Hrvatske, ali i iz susednih zemalja poput Bosne i Hercegovine i Srbije, koji su odlučili da napuste svoje domove u potrazi za boljim životom.

Odlazak "trbuhom za kruhom“ postao je gotovo pravilo, a ne izuzetak, motivisan višim platama, sigurnijim radnim uslovima i željom za stabilnijom budućnošću. U toj potrazi jedna se zemlja posebno istakla: Nemačka, koja je za mnoge sa Balkana postala sinonim za priliku i novi početak.

Isplati li se?

Međutim, kako godine prolaze, sve češće se postavlja pitanje: da li se taj odlazak dugoročno zaista isplatio? Upravo takvu raspravu pokrenuo je jedan Balkanac u popularnoj Facebook grupi "Balkanci u Nemačkoj“, kada je postavio jednostavno, ali provokativno pitanje: "Isplati li se raditi čak 40 godina u Nemačkoj kako bi se na kraju primala penzija od 1.100 evra?"

"Radiš 40 godina u Nemačkoj, čekaš da napuniš 67 godina i onda dobiješ penziju od 1100 evra… Vredi li to, lomiti kičmu u tuđini?“, pitao je i tako započeo raspravu.

Razni su komentari

U komentarima su se javili brojni Balkanci, a jedna korisnica je napisala: "I da je tako, imaš priliku da uštediš tokom tih godina. Na Balkanu ne da ne možeš ništa da uštediš, nego dižeš kredite kako bi preživeo. I na kraju dobiješ jadnu penziju.“ Drugi je dodao: "Lomiš i kod kuće kičmu za 400 evra, a onda jedva sastavljaš kraj s krajem.“

Javila se i korisnica koja je istakla najvažniju razliku: "Svi smo se mi radeći u Nemačkoj obezbedili kućama i stanovima na Balkanu, tako da iskreno u toj penziji uživaš ako je dočekaš.“ Još jedan korisnik je istakao:

"Vredi kad se penzionišeš vratiti se u svoju zemlju, inače sa 1.100 evra u Nemačkoj imaš samo za hleb i so.“

