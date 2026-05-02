To je danas rekao njegov sin Darko Mladić i dodao da strahuje da je otezanje Haga da ga puste na lečenje u Srbiju namerno.

On je naveo da se sa ocem čuo poslednji put u četvrtak i da je sve bilo isto kao ranije, kao i da je u petak razgovarao sa doktorom iz UN - stanje je isto, odnosno loše.

"Naši lekari su sugerisali dodatne terapije, magnetnu rezonancu i druge metode i očekujemo naredne sedmice da se to realizuje", rekao je Mladić u Jutarnjem programu RTRS-a.

Kazao je da se još čeka odgovor iz Haga o puštanju generala Ratka Mladića na lečenje u Srbiju i da strahuje da je to otezanje namerno.

"Sad smo tu gde smo. Veštaci su dobili produženje roka pa je produžen i rok za oduku. Sada bi odluka trebalo da bude krajem sledeće nedelje. Bojim se da to ne bude kasno", rekao je Darko Mladić.

Kako je istakao, Ratko Mladić već trpi posledice moždanog udara.

"Bojim se da će posledice biti trajne i još veće. Dobio sam uveravanje tamošnjih lekara da je pod terapijom ali videćemo", rekao je Mladić.

On je dodao da se svi slažu da je na kraju života i da samo pokušavaju, ako postoji mogućnost za to, da mu još malo produže život, da poslednje dane bude sa porodicom.

Vlada Republike Srpske je nakon telefonske sednice uputila Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu humanitarni apel sa zahtevom da se razmotri mogućnost privremenog puštanja na slobodu generala Ratka Mladića radi obezbeđivanja adekvatnog lečenja medicinske i palijativne njege.

"Podrška Srpske znači jer se time pridružuje zahtevu Vlade Srbije. Važno je to, jer su optužbe u Hagu bile porodične i privatne. Ovaj zahtev Vlade Srpske ima težinu i podrška je našem zahtevu i nadam se da će dovesti do željenog rezultata", istakao je Mladić.

On je rekao da će pokušati da ga ohrabre kada odu ponovo da ga posete, jer Mladić tamo nema s kim da razgovara na maternjem jeziku, a zbog moždanog udara je to važno.

"U slučaju da ga puste prebacujemo ga u medicinsku ustanovu u Srbiju, u suprotnom imamo neki set mera ali ne bih voleo da dođe do toga", naveo je Mladić.