Nakon intenzivne policijske potrage, u Sarajevu je uhapšen Tarik Prusac, osumnjičen da je ubio svoju bivšu suprugu, te nakon toga odveo njihovu petogodišnju ćerku. Dete je pronađeno nepovređeno, a tokom krvavog pira je ranio brata nesrećne žene.

U 16.15 časova Policijskoj upravi Novi Grad je prijavljena upotreba vatrenog oružja u naselju Dobrinja, ulica Omladinskih radnih brigada. Lekar Hitne pomoći je u 16.30 časova konstatovao smrt žene stare 41 godinu.

- U 19.15 časova policijski službenici Uprave policije MUP-a KS lišili su slobode muškarca T. P. (49) zbog osnova sumnje da je počinio krivično delo ubistvo. 49-godišnjak je lišen slobode na području opštine Stari Grad.

Dete koje je počinilac poveo sa sobom, nakon izvršenja krivičnog dela pronađeno je nepovređeno i trenutno se o detetu staraju stručnjaci - potvrđeno je iz MUP-a KS.

Uviđaj, kojim rukovodi dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, još uvek je u toku.

