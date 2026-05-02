Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da nije zadovoljan najnovijim predlogom Irana za rešavanje sukoba, navodeći da se pregovori vode telefonskim putem.

On je rekao da Iran želi da postigne dogovor sa Vašingtonom, ali je ocenio da je njegova vojna moć znatno oslabila, prenosi Skaj njuz.

"Iran želi da napravi dogovor", rekao je Tramp obraćajući se novinarima u Beloj kući, dodajući da se takvi pregovori pominju već nedeljama, ali da konačni sporazum još nije na vidiku.

Kako je istakao, Iran u suštini, više nema vojsku. "Žele dogovor, ali ja nisam zadovoljan", naglasio je on.

Tramp je, takođe, upozorio da bi bilo kakvo prihvatanje nuklearnog naoružanja Irana bilo opasno.

"Ko god smatra da je u redu da Iran ima nuklearno oružje, nije baš pametan", rekao je on, ocenjujući da bi to u budućnosti bilo užasno i dovelo do problema kakve svet do sada nije video.

On je dodao da Iran više nema mornaricu, ratno vazduhoplovstvo, niti sisteme protivvazdušne odbrane.

"Njihove snage su uništene", istakao je Tramp i ustvrdio da je iransko rukovodstvo podeljeno i da ne zna ko je zapravo lider.

Govoreći o mogućim opcijama SAD prema Iranu, Tramp je naveo da Vašington ima izbor između vojne eskalacije i dogovora.

"Da li želimo da ih potpuno uništimo ili da pokušamo da postignemo sporazum?", upitao je on i dodao da lično ne želi vojni udar, ali da ta opcija postoji.

Komentarišući zabrinutost oko američkih zaliha raketa, Tramp je rekao da SAD imaju dovoljne kapacitete.

"Imamo više nego ikada ranije... snabdeveni smo i spremni", rekao je on.

Tramp je ponovio i svoju prognozu da će cene nafte i gasa pasti nakon završetka rata sa Iranom.