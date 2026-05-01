Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u večernjim satima lišili su slobode Tarika Prusca (49), koji se sumnjiči za ubistvo bivše supruge (41) u sarajevskom naselju Dobrinja.

Iako je potraga za njim bila intenzivirana i na području Darive, kako saznaje "Avaz", osumnjičeni je lociran i uhapšen na drugoj lokaciji, u starom delu Sarajeva.

Prusac je na Darivi ostavio automobil, nakon čega se uputio prema Baščaršiji. Tamo je pronađen u jednom ugostiteljskom objektu, odnosno u poznatoj ćevabdžinici, gde je jeo ćevape zajedno sa devojčicom koju je poveo sa sobom.

Nakon hapšenja, prebačen je u prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, gde je nad njim u toku kriminalistička obrada.

Dete koje je osumnjičeni odveo nakon izvršenja krivičnog dela pronađeno je nepovređeno, a o njemu trenutno brinu nadležne stručne službe.

Alo/Dnevni avaz

