Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u večernjim satima lišili su slobode Tarika Prusca (49), koji se sumnjiči za ubistvo bivše supruge (41) u sarajevskom naselju Dobrinja.
Iako je potraga za njim bila intenzivirana i na području Darive, kako saznaje "Avaz", osumnjičeni je lociran i uhapšen na drugoj lokaciji, u starom delu Sarajeva.
Prusac je na Darivi ostavio automobil, nakon čega se uputio prema Baščaršiji. Tamo je pronađen u jednom ugostiteljskom objektu, odnosno u poznatoj ćevabdžinici, gde je jeo ćevape zajedno sa devojčicom koju je poveo sa sobom.
Nakon hapšenja, prebačen je u prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, gde je nad njim u toku kriminalistička obrada.
Dete koje je osumnjičeni odveo nakon izvršenja krivičnog dela pronađeno je nepovređeno, a o njemu trenutno brinu nadležne stručne službe.
