Sarajevo je potresao strašan zločin u kom je ubijena novinarka Elma Godinjak-Prusac (41).

Nesrećna žena je bila u postupku razvoda od Tarika Prusca (49) koji ju je uhodio i kojem je bila izrečena mera zabrane prilaska.

Advokatica Elmedina Bojičić, koja je zastupala Elmu u brakorazvodnoj parnici, u razgovoru za Klix.ba kaže da je Elma strahovala za svoj život.

- Pokušali smo inicirati sporazumni razvod, ali on nije pristajao pa smo podneli tužbu. Trenutno je na snazi bila mera zabrane, Elma ga je više puta prijavljivala policiji, stalno ju je pratio, uhodio i jako se plašila. Imam utisak da je imala osećaj da se nešto ovako može desiti - kaže potresena Bojičić.

Ističe kako je razočarana što se pokazuje da mera zabrane prilaska, koja je na papiru, zapravo ne znači ništa. Uprkos postojanju mere, Elma je ubijena.

- On nije želeo da se razvede, stalno ju je pratio i više puta ga je prijavljivala policiji, zbog čega mu je i izrečena mera zabrane - kaže Bojičić.

Na pitanje da li raspolaže informacijama da li je Tarik Prusac bio nasilan u braku, odgovorila je:

- Nije bio nasilan. Ona jednostavno nije više želela s njim da živi, a on to nije prihvatao. On je nju plašio tim čudnim ponašanjem, stalno je pratio vozilom, osećala se nesigurno, znale su je kolege s posla pratiti kući.

Tarik Prusac je uhapšen na Baščaršiji gde je, sa petogodišnjom ćerkom, pobegao nakon ubistva.

Alo/Klix.ba

