U 70. godini prvi put je ušla u vezu, pronašla partnera i udala se, iako je ceo život verovala da romantika nije deo njenog puta.

Život posvećen veri i porodici

Marija Lusia je decenijama živela mirnim i povučenim životom, posvećena veri, porodici i zajednici. Nikada nije imala partnera, a u mladosti je čak razmišljala o odlasku u manastir. Smatrala je da je njen životni put drugačiji i da joj ljubav jednostavno nije suđena.

Sudbinski susret koji je promenio sve

Sve se promenilo 2022. godine kada je, kroz program za starije u zajednici, upoznala Klemente dos Santos, 84-godišnjeg udovca.

Njihovo poznanstvo počelo je kroz zajedničke aktivnosti – druženje, ples i rekreaciju. Ono što je u početku bilo prijateljstvo, vremenom je preraslo u ljubav.

Klemente je kasnije priznao da je odmah osetio posebnu povezanost, dok je Marija Lusia u početku bila oprezna i zatvorena. Ipak, kroz razgovore, pažnju i podršku, njene emocije su se polako menjale.

Trenutak kada je shvatila da je zaljubljena

Prelomni trenutak dogodio se kada je shvatila da joj smeta pomisao da bi Klemente mogao da upozna neku drugu ženu. Tada je postalo jasno da su se emocije produbile.

„Nisam verovala da ću ikada voleti na taj način. Tek kasnije sam shvatila koliko mi je Klemente postao važan“, izjavila je.

Nakon perioda razmišljanja i molitve, odlučila je da mu otvori srce.

Venčanje koje je ganulo sve

Veridba je usledila ubrzo, a par se venčao 11. maja 2025. godine u crkvi, pred više od 200 zvanica.

Ceremonija je bila emotivna, ispunjena muzikom, radošću i suzama.

„Bilo je veoma emotivno za mene, posebno kada sam stajala pred oltarom“, rekla je mlada.

Poruka koja je obišla svet

Njihova ljubavna priča brzo je postala viralna i inspirisala mnoge širom sveta. Danas Marija Lusia i Klemente žive zajedno, okruženi porodicom i prijateljima.

Njena poruka je jednostavna, ali snažna:

„Ako ljubav dođe, ne bežite od nje.“

Ova priča o ljubavi u poznim godinama podseća nas da nikada nije kasno za sreću i novi početak.