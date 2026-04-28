Ljudi su oduvek tražili bliskost, razumevanje i osećaj da ih neko zaista „čuje“. Ono što se menja jeste način na koji to pokušavaju da pronađu. Novo istraživanje kompanije ZipHealth pokazuje koliko su se granice pomerile – i koliko se brzo menja naš odnos prema intimnosti u digitalnom dobu.

Prema rezultatima ankete sprovedene među više od 1.000 ljudi u SAD i Kanadi, oko 23 odsto ispitanika reklo je da bi razmotrilo intimni odnos sa humanoidnim robotom. Još zanimljivije, 19 odsto tvrdi da je već imalo neku vrstu romantične ili seksualne interakcije sa AI četbotovima. Polovina njih to je krila od partnera, što otvara pitanje poverenja i granica u savremenim vezama.

Ovi podaci ne dolaze iz praznog prostora. Poslednjih desetak godina ljudi su postepeno prebacivali emotivnu komunikaciju na ekrane – poruke su zamenile razgovore, beleške su postale mesto za emocije, a sve češće se saveti traže od veštačke inteligencije umesto od prijatelja ili partnera. Nije zato iznenađenje da je čak 55 odsto ispitanika reklo da im je lakše da razgovaraju sa AI nego sa stvarnom osobom. Nema straha od osude, odbijanja ili neprijatne tišine – odgovori su uvek tu, brzi i „prilagođeni“.

Ipak, tu dolazimo do ključnog problema. Veštačka inteligencija može simulirati pažnju, empatiju i razumevanje, ali ne može da ih zaista oseti. Ona ne ulazi u konflikt, ne postavlja granice, ne menja se spontano. Upravo te nesavršenosti – neslaganja, kompromisi, različita iskustva – čine stvarne odnose dubokim i autentičnim. Odnos sa nečim što je programirano da vam ugađa može delovati kao idealan, ali istovremeno eliminiše prostor za lični rast.

Istraživanje pokazuje i jasnu generacijsku razliku. Kod generacije Z, 26 odsto ispitanika navodi da je već imalo neku vrstu intimne interakcije sa AI, dok je taj procenat kod milenijalaca nešto niži. Ipak, većina ispitanika, bez obzira na godine, i dalje smatra da bi zaljubljivanje u veštačku inteligenciju predstavljalo oblik prevare. Taj paradoks – da ljudi učestvuju u nečemu što istovremeno osuđuju – govori o unutrašnjem konfliktu koji ova tema izaziva.

U pozadini svega nalazi se mnogo jednostavniji i stariji problem – usamljenost. Među ženama koje su otvorene za AI veze, čak 29 odsto navodi upravo usamljenost kao razlog. To ukazuje na to da tehnologija ne stvara novu potrebu, već pokušava da popuni prazninu koja već postoji. Ljudi traže nekoga ko će biti dostupan, pažljiv i dosledan – osobine koje u realnim odnosima često izostaju.

Ipak, većina ispitanika nije optimistična. Oko tri četvrtine veruje da bi ovakva vrsta „intimnosti“ mogla dodatno da pogorša stvarne odnose među ljudima. Strah nije samo u tehnologiji, već u tome kako je koristimo – kao zamenu umesto kao alat.

Na kraju, pitanje nije da li će ovakvi odnosi postajati sve češći – vrlo verovatno hoće. Pravo pitanje je gde povlačimo granicu. Ako redefinišemo intimnost tako da uključuje nešto što ne može da oseća, da li time menjamo i sopstvena očekivanja od stvarnih ljudi? I još važnije – da li ćemo zbog toga postati manje spremni da ulažemo u odnose koji su komplikovani, ali stvarni?