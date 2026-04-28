Na četiri i po godine zatvora nepravosnažno je danas osuđen bivši šef kriminalističke policije PU primorsko-goranske Željko Kruneš jer je pokušao da organizuje ubistvo unuka Slavice Šote, riječke preduzetnice i aktivistkinje koja se godinama bori protiv korupcije.

Osim tog teškog krivičnog dela, Kruneš je proglašen krivim i zbog pretnji ključnoj svedokinji u ovom slučaju, ženi s kojom je svojevremeno bio u ljubavnoj vezi. Osim što je pretio svedokinji da će je ubiti, Kruneš je svojim službenim vozilom oštetio njen automobil.

Veće Županijskog suda u Puli proglasilo ga je krivim za dva krivična dela podsticanja na teško ubistvo, te za sprečavanje dokazivanja i oštećenje tuđe stvari, prenosi Telegraf.

Sve se to događalo još 2015. godine, kada je kulminirao sukob između aktivistkinje i policijskog šefa. Tada je on, prema nepravosnažnoj presudi, nagovarao jednog muškarca da automobilom pregazi Šotine unuke, tada u dobu od 10 i 13 godina.

"Nesuđenom izvršiocu rekao je da neće biti osuđen jer je bolestan. Ali dotični muškarac nije preduzeo nikakvu radnju, a Slavica Šota i njena ćerka prijavile su Kruneša.

Kruneš se potom okomio na ključnu svedokinju tražeći da demantuje ono za što su ga Šote prijavile. Više puta joj je rekao da će, ako ostane bez posla u policiji, ubiti nju, njenog maloletnog sina i sebe.

Svedokinja je zato, stoji u presudi, uz njegovu pomoć napisala podneske i dostavila ih MUP-u i riječkom Opštinskom državnom tužilaštvu, u kojima je navela da joj Kruneš nikada nije pričao o planiranju ubistava, da je netačno sve što Slavica Šota govori te da nikad nije čula da je Kruneš ikome pretio.

Takođe, u iskazu pred istražnim sudijom nije iznosila saznanja o pretnjama niti o navodnom nagovaranju na ubistvo.

Službenim vozilom udario automobil svedokinje

Treća tačka presude odnosi se na događaj iz aprila 2018. u riječkoj industrijskoj zoni Mlaka. Sud je utvrdio da je Kruneš, nakon prekida veze sa svedokinjom, došao na mesto gde ga je ona čekala te službenim vozilom marke "Ford Focus" udario u njen parkirani "Mercedes". Tom prilikom nastala je materijalna šteta na oba vozila.

Za podsticanje na teško ubistvo svakog deteta Kruneš je dobio po tri godine zatvora, za sprečavanje dokazivanja šest meseci te za oštećenje vozila tri meseca.

Jedinstvena kazna iznosi četiri i po godine, a Kruneš, koji od početka negira krivicu, ima pravo da uloži žalbu. Ako presuda postane pravosnažna, u kaznu će mu biti uračunato mesec dana istražnog zatvora u leto 2020., kada je bio uhapšen.

