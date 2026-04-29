USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca Aleksandra Olenika iz Beograda kojim je traženo da se utvrdi da je objavljivanjem informacija u izdanju internet portala Alo.rs od 31. avgusta 2021. godine, i odgovorni urednik Novaković Dejan iz Beograda, u tekstu sa velikom slikom tužioca u krupnom planu, i naslovom: NEDOSTOJAN ADVOKAT - VREĐA SPC, VERNIKE, SANU, SRBIJU I MRTVOG LAZANSKOG Olenik luduje i naziva Srbe talibanima, odnaslovom: Advokat Aleksandar Olenik vređao je na Tviteru SPC, SANU, pa čak i preminulog diplomatu Miroslava Lazanskog, ali još nije izbačen iz Advokatske komore zbog nedostojnosti, tekstom: U SANU sede veći talibani nego u SPC. U Avganistanu mogu samo da im zavide... -napisao je Aleksandar Olenik. Ovaj advokat nedostojan svoje funkcije vređao je i sve vernike SPC koji su učestvovali u litijama. I u Kabulu zavide litijašima na odnosu prema medijima i slobodi govora - pisao je Olenik, aludirajući ponovo na talibane. On je čak i celu zemlju Srbiju nazvao "zemljom koja postaje telibanska vukojebina", iako se u toj istoj zemlji bez problema bavi advokaturom. Taj prostački stav Olenik je izneo samo zbog toga što Skupšine Srbije I Republike Srpske trebalo bi 15. septembra na Dan nacionalnog jedinstva, slobode i zastave, da usvoje usaglašeni Zakon o zaštiti srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma. Kao nismo talibani. Imamo bogatstvo dva moderna pisma, ali postajemo talibanska vukojebina. Međutim, pravo je pitanje ko je u celoj priči taliban jer je isti taj Olenik napisao i da je "tzv. Kosovo država". Iako su sve te uvrede i nepoštovanje ustava Republike Srbije dovoljan razlog za izbacivanje iz Advokatske komore, Olenik se potrudio da do temelja sroza svoj već urušeni moralni kredibilitet kada je vređao preminulog diplomatu Miroslava Lazanskog rečima da je “ratni huškač". Jednom ratni huškač, uvek ratni huškač. Aleksandar Olenik je ovakvim stavovima očigledno izvršio težu povredu dužnosti advokata i ugleda advokature. U članu 241 statuta Advokatske komore Srbije navodi se da je “teža povreda dužnosti advokata nedostojno ponašanje u javnim delatnostima i u privatnom životu kada je dostupan uvidu i oceni javnosti, kojima se nanosi šteta ugledu advokature". Za teže povrede se posle disciplinskog postupka izriče mera brisanja iz imenika advokata, povređeno pravo na dostojanstvo ličnosti tužioca.

USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca pa se OBAVEZUJU tuženi Alo media system D.O.O. Beograd, izdavač javnog glasila - internet portala Ajo.rs i Novaković Dejan iz Beograda, odgovorni urednik internet portala AJo.rs, da solidarno isplate tužiocu Aleksandru Oleniku iz Beograda iznos od 60.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 02.10.2025. godine kao dana presuđenja, pa do konačne isplate, a sve na ime pravične novčane naknade nematerijalne štete izazvane pretrpljenim duševnim bolovima zbog povrede ugleda, časti, i prava ličnosti, nastalim objavljivanjem informacija kojima je povređeno pravo na dostojanstvo ličnosti tužioca iz člana 101. Zakona o javnom informisanju i medijima, sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Aleksandra Olenika U DELU kojim je traženo da se obavežu tuženi A!o tefa zuzet doo Veorgad, izdavač javnog glasila - internet portala Alo.rs i Novaković Dejan iz Beograda, odgovorni urednik internet portala Alo.rs da solidarno isplate tužiocu iznos preko dosuđenog iznosa od 60.000,00 dinara do traženog iznosa od 400.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja, pa do konačie isplate, a sve na ime pravične novčane naknade nematerijalne štete izazvane pretrpljenim duševnim bolovima zbog povrede ugleda, časti, i prava ličnosti, nastalim objavljivanjem informacija kojima je povređeno pravo na dostojanstvo ličnosti tužioca iz člana 101. Zakona o javnom informisanju i medijima KAO NEOSNOVAN.

USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca Aleksandra Olenika kojim je traženo da se obavežu tuženi da ovu presudu u celosti objave bez komentara i bez odlaganja, o svom trošku, a najkasnije u drugom narednom izdanju internet portala Alo.rs, od dana kada je presuda postala pravnosnažna.

OBAVEZUJU SE tuženi Alo media system D.O.O. Beograd, izdavač javnog glasila - internet portala Ajo.rs i Novaković Dejan iz Beograda, odgovorni urednik internet portala AJo.rs, da tužiocu naknade troškove postupka u iznosu od 216.000,00 dinara, u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude pod pretnjom prinudnog izvršenja.