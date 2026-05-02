Suprug pevačice Branke Sovrlić, poznati menadžer Sadik Pašić Paja, otvoreno je govorio o njihovom zajedničkom životu, ali i o temi koja godinama privlači pažnju javnosti, činjenici da njih dvoje nisu dobili decu.

Iako je Branka tokom cele karijere važila za damu bez ijednog skandala, komentari i nagađanja nikada nisu izostajali.



- Ma, neka ljudi pričaju šta hoće, kako je rekao Bregović: "Što gore pišu o tebi to bolje, samo nek mi stave dobru sliku".

Pitanje potomstva godinama se provlači u javnosti kada je reč o njihovom braku.

- Pitao sam jednog ginekologa: "Da dođe moja Branka kod tebe?", a on mi kaže: "Neka promeni petla" - rekao je kroz osmeh, prisećajući se saveta doktora da njega treba da promeni pevačica.

Kako ističe, Branka nikada nije imala zdravstvenih problema, niti je tu bilo bilo kakvih prepreka.

- Nije Branka previše povređena time što je pitaju što nemamo dece, tako se dešavalo. Ona je skroz zdrava, nije imala nikakvih problema. Bila je prvak Srbije u džudou. Možda sam kriv što nisam bio nikada kod kuće, šalim se. Branka je pogrešila što se našla na estradi. Estrada je bosanski lonac, staviš svašta i bude dobro. Ona bi bolje prošla da je pevala u operi ili horu, pozorištu, taj je tip nije za borbu.

Posebno je istakao njeno vaspitanje, manire i dostojanstvo koje je, kako kaže, nasledila iz porodice.

- Branka se sa direktorom televizije upoznaje tri puta, a u to vreme svi bi se da imaju priliku da upoznaju direktora ulizivali. Ona ima kristalan glas i prava je dama. Njena majka nikada nije na ulicu izašla da se nije našminkala, kao da se nisi okupao ideš u autobus i treba da smrdiš okolo. Prvi put kada je išla na turneju ona je trčala: eno onaj nije stavio kravatu. Eto, takva je - zaključio je Pašić, piše Blic.

Ogromno bogatstvo

Njihovo bogatstvo je ogromno i vlasnici su nekoliko luksuznih stanova u Beogradu i Sarajevu, takođe poseduju i restoran, ali Branka kaže da im džaba milioni jer nemaju potomstvo.

- Želela sam da imam decu, ali se nije dalo. Prvo je ratni period bio mnogo stresan, pa i suprugu je poginuo otac... Kasnije sam htela da idem na vantelesnu oplodnju, jer sam znala da su neke moje koleginice išle i dobile barem po jedno dete, ali sticajem okolnosti nisam otišla. Mislili smo: "Ma, ima vremena", a vreme je samo odmicalo.. - pričala je Branka za Informer svojevremeno.

Na Ilidži ima luksuznu vilu u kojoj najviše voli da provodi naziv. Kuća nosi naziv "Golubica", a nalazi se pod zaštitom države.

Branka je bila zadužena za sređivanje unutrašnjosti, dok se muž pobrinuo za spoljašnjost, pa mnogi ostaju bez daha kada vide kako je sve uređeno. U vili se nalaze antikviteti i zlato, a u dnevnoj sobi smešten je i veliki kamin. Najviše vremena voli da provodi u ogromnom dvorištu u kom se nalazi cveće, fontana, kao i ogroman bazen kraj kog neretko pozira za društvene mreže.

