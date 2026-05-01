Drvoseča B. K. (33) iz okoline Smedereva koji je uhapšen zbog sumnje da je u stanu u Beogradu tokom seksualnog odnosa udavio Beograđanku S. V. (48), profesorku klavira, oslobođen je optužbi jer se ispostavilo da je žena umrla prirodnom smrću, saznaju beogradski mediji

Iako je nakon hapšenja policiji priznao ubistvo, istražni sudija je B.K. pustio iz pritvora pošto su rezultati obdukcije pokazali da je ona umrla prirodnom smrću.

Drvoseča je na saslušanju te 2012. godine u beogradskoj policiji objasnio da je S.V. upoznao preko oglasa u kojima je ona nudila seksualne usluge, a da su se do kobnog susreta videli dva puta. Tada je takođe ženu držao za podbradak tokom intimnog čina.

- Ja sam je ubio. Volim da u toku seksualnog odnosa držim ženu za podbradak. Gušio sam je i mislim da je zato umrla - rekao je B.K. na inspektorima kojima nije umeo da objasni zašto je pobegao umesto da pomogne S.V. kada je video da joj je pozlilo.

Nesrećno nastradalu ženu, koja je pre podne radila kao profesor klavira, a posle podne pružala seksualne usluge, u krevetu je našla njena drugarica obavestivši policiji i Hitnu pomoć.