Podstanar se obraća gazdarici:
- Žao mi je, ovog meseca neću moći da platim stanarinu.
- To ste rekli i prošli put.
- Jesam, i vidite da držim reč.
Zanimljivosti
Započnite jutro nasmejani uz Alo vic dana
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Zanimljivosti
Najnovije
Zanimljivosti
Najčitanije
3min
1H
2H
14H
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,04
|117,4
|117,75
|USD
|100,33
|100,63
|100,93
|CAD
|73,33
|73,55
|73,77
|AUD
|71,45
|71,66
|71,88
|GBP
|135,11
|135,51
|135,92
|CHF
|126,72
|127,11
|127,49
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)