U zatvorenom vojnom naselju na dalekom istoku Rusije dogodio se ozbiljan bezbednosni incident kada je eksplozivna naprava detonirana u stambenoj zgradi namenjenoj vojnim licima. Kako prenosi The Guardian, meta napada bio je general-major Azatbek Omurbekov, ali je u eksploziji poginuo njegov podređeni, potpukovnik Kuzmenko.

Napad se dogodio u utorak ujutru, oko devet časova, u naselju Knjaze-Volkonskoje-1 u blizini Habarovska. Prema dostupnim informacijama, napadač je postavio eksploziv u poštanski sandučić između prvog i drugog sprata i instalirao kameru kako bi pratio situaciju, ali je, kako se navodi, pogrešno procenio ulaz u kojem se nalazila meta.

Eksplozija u strogo čuvanom kompleksu

Zgrada u kojoj se dogodila eksplozija nalazi se u vojnom kompleksu u kojem žive isključivo vojni zvaničnici. Nakon incidenta, prostor je odmah blokiran i stavljen pod pojačan nadzor patrola.

General Omurbekov nije povređen, ali je napad otvorio ozbiljna pitanja o bezbednosti, s obzirom na to da se dogodio u visoko obezbeđenoj zoni. Stručnjak za ruske obaveštajne službe Andrej Soldatov ocenio je da ovakav prodor ukazuje na značajne propuste u bezbednosnim protokolima.

Prema njegovim rečima, činjenica da je napadač uspeo da postavi eksploziv u takvom okruženju govori o slabostima sistema zaštite, uprkos velikim resursima koji se ulažu u bezbednost vojnih objekata.

Šira slika

Ovaj incident uklapa se u širi obrazac napada na visoke ruske vojne zvaničnike. Kako navodi The Guardian, ukrajinske službe od početka rata prate određene osobe zbog optužbi za ratne zločine, a pojedini incidenti ukazuju na pokušaje njihove eliminacije.

Navodi se i da je ranije izveden napad na general-pukovnika Vladimira Aleksejeva, koji je preživeo pucnjavu u svom stambenom objektu.

General Omurbekov nalazi se pod sankcijama Evropske unije i Velike Britanije zbog navodne uloge u događajima u Buči, gde je, prema tvrdnjama zapadnih izvora, ubijeno više od 400 civila. Uprkos tim optužbama, ruske vlasti su ih negirale, a predsednik Vladimir Putin mu je dodelio titulu heroja Ruske Federacije.

Nakon toga, Omurbekov je premešten u centar za obuku u Knjaze-Volkonskoje-1, gde je bio meta ovog napada.

Iako zvanične reakcije iz Moskve i Kijeva izostaju, incident ukazuje na to da čak i udaljeni i strogo čuvani vojni objekti mogu biti ranjivi. U narednom periodu očekuje se pojačana bezbednost, ali i dodatna pažnja na slične slučajeve.