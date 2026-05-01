Muškarac D. H. (57) brutalno je pretučen danas u beogradskom naselju Mali Mokri Lug. Napadač (25) je brzo pronađen i uhapšen.

Kako se saznaje, incident se dogodio dok je D. H. prelazio ulicu sa malim detetom, kada je na njega nasrnuo mlađi muškarac koji je prethodno upravljao vozilom velikom brzinom.

Svedoci navode da je napadač izašao iz automobila i fizički nasrnuo na D. H, nanevši mu teške povrede pred detetom. Nakon nekoliko udaraca, nesrećni čovek je pao nasred ulice i ostao da leži bez svesti.

Hitna pomoć je ubrzo stigla na lice mesta i prevezla povređenog u Urgentni centar u kritičnom stanju, gde je odmah smešten u operacionu salu. Lekari se bore za njegov život, a prema prvim informacijama, zadobio je ozbiljno krvarenje na mozgu.

Ovaj brutalni napad potresao je lokalnu zajednicu, posebno zbog činjenice da se sve dogodilo pred detetom.

Policija je brzo pronašla napadača i uhapsila ga.

Alo/Kurir

