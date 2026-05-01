Dvanaestogodišnji dečak Jovan K. tragično je stradao je pre 2 dana na Cetinju kada je na njegapala konstrukcija gola.

Kako se nezvanično saznaje, dečak je sa nekoliko drugova igrao fudbal u balonu na Starom igralištu kada se dogodila tragedija.

Nesreća se, prema informacijama do kojih je došao Radio Cetinje, dogodila u popodnevnim časovima na sportskom terenu kod Njegoševog parka na Cetinju.

Kako je javljeno, dečak je transportovan u Klinički centar Crne Gore ali je preminuo od zadobijenih povreda.

Nadležni ispituju pod kojim okolnostima je došlo do tragedije.

Kako se nezvanično saznaje, dečak je sin protojereja Ostoje Kneževića sa Cetinja.