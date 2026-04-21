Nezapamćen zločin dogodio se danas u Podgorici, a policija Crne Gore uhapsila je osumnjičenog za trostruko ubistvo, Vehida Murića (25) iz Rožaja.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, policijski službenici MUP-a Crne Gore, nakon sprovedenih opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, locirali su Murića u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, i lišili ga slobode, o čemu je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Prvu sliku hapšenja Vehida Murića pogledajte OVDE.

Sumnja se da je Murić u podgoričkom naselju Stari Aerodrom, lišio života trojicu muškaraca - Denisa Hota (27) i Nezrina Hota (34) iz Rožaja, kao i Kenana M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara.

Veruje se da je zločin u iznajmljenom stanu počinjen tokom noći, a osumnjičeni Murić je, prema prvim informacijama, svoje žrtve ubio hladnim oružjem. Kako prenose Vijesti, Murić je usmrtio braću Denisa i Nezrina Hota, a nastradao je i njihov drug Kenan M. iz Srbije.

Kako se navodi u saopštenju policije, osumnjičeni ce uz krivičnu prijavu biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

Motiv zločina se istražuje.