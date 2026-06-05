Bivši pripadnik Žandarmerije Saša Lazić prijavljen je zbog bromazepama, iako je imao lekarski izveštaj o terapiji. Reč je o čoveku koji je tokom poplava spasavao građane i sprečio brutalno prebijanje u centru Obrenovca.

Službenici granične policije Crne Gore u Bijelom Polju podneli su prekršajnu prijavu protiv bivšeg pripadnika Žandarmerije Srbije Saše Lazića zbog posedovanja tri tablete bromazepama.

Prema saznanjima iz izvora bliskih crnogorskom Ministarstvu unutrašnjih poslova i graničnoj policiji, prijava je podneta uprkos činjenici da je Lazić posedovao elektronski lekarski izveštaj kojim je potvrđeno da mu je terapija propisana nakon prevremenog penzionisanja usled teške povrede kičme.

Izvor upoznat sa slučajem tvrdi da su službenici na granici imali uvid u medicinsku dokumentaciju u elektronskoj formi, ali da su zbog važećih procedura insistirali na štampanom dokumentu sa odgovarajućom potvrdom. Kako navodi, upravo zbog toga bili su obavezni da formalno evidentiraju prekršaj.

Vest o prijavi izazvala je pažnju javnosti jer je reč o čoveku koji je tokom službe u Žandarmeriji više puta bio u centru događaja o kojima su mediji izveštavali kao o primerima hrabrosti i požrtvovanosti.

Jedan od najpoznatijih slučajeva dogodio se u Obrenovcu kada je Lazić, kao aktivni policijski službenik, intervenisao tokom incidenta nakon saobraćajne nezgode. Tada je, prema medijskim izveštajima, sprečio napad na starijeg vozača i zaštitio ga od daljeg nasilja.

Još veći odjek imala je njegova akcija tokom katastrofalnih poplava 2014. godine u Obrenovcu. U trenucima kada je grad bio pod vodom, Lazić je učestvovao u spasavanju građana zarobljenih u svojim domovima. Posebno je ostala upamćena akcija spasavanja devojčice Jane i njene majke, do kojih je stigao preko terasa i prozora na četvrtom spratu zgrade okružene nabujalom vodom.

Njegovo ime godinama se vezivalo i za brojne humanitarne aktivnosti. Nakon poplava nastavio je da održava kontakt sa porodicama kojima je pomagao, a tokom praznika posećivao je decu iz ugroženih područja i učestvovao u humanitarnim akcijama.

Sagovornici upoznati sa njegovom karijerom ističu da je Lazić tokom službe izgradio reputaciju profesionalca posvećenog poslu i pomoći građanima. Zbog toga smatraju da aktuelni slučaj ne može da izbriše godine službe i dela po kojima ga javnost prepoznaje.