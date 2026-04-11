

Javnost u Srbiji i dalje je u šoku zbog stravičnog ubistva i nesreće koja se potom dogodila kod Surčina. Nemanja R. (30) osumnjičen je za ubistvo Uglješe T. (58), a potom se automobilom zakucao u betonski krst.

Nemanja R. poginuo je na samom ulasku u selo Petrovčić, kada se kolima zakucao u betonski krst na kružnom toku. Policija je, radeći uviđaj nakon nesreće, došla do zastrašujućeg saznanja. Mladić koji je stradao na kružnom toku neposredno pre toga je hladnim oružjem presudio svom komšiji.

Motiv ovog krvavog pira je, prema prvim informacijama, patološka ljubomora. Nemanja je navodno sumnjao da je Uglješa bio u emotivnoj vezi sa njegovom bivšom suprugom.

Detalji ubistva koji su isplivali tokom dana lede krv u žilama.

- Nemanja je upao u dom Uglješe T. i tamo ga, nakon kraće rasprave, brutalno izmasakrirao hladnim oružjem. Da bi bio siguran da niko neće odmah primetiti zločin, on je preko beživotnog i unakaženog tela nesrećnog čoveka prebacio krevet - navodi izvor.

Dok je policija tragala za počiniocem, stigla je vest o udesu kod Petrovčića. Nemanja je, bežeći sa mesta zločina, pod još nerazjašnjenim okolnostima izgubio kontrolu nad vozilom. „Vektrom“ je pokosio znak, automobil je preorao zelenu površinu i direktno se zakucao u masivni betonski krst.

Poznanici Nemanje R. kažu da je on oduvek bio sklon nasilju i da su se plašili da bi mogao da počini neko zlo.

Međutim, neki pominju da je razlog ubistva i Uglješina kuća. Navodno, Nemanja je dolazio kod Uglješe i tražio da mu prepiše kuću.

