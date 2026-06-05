Brutalno ubistvo starice Zorke St. (90) iz 2010. godine u Smederevskoj Palanci do kraja je rasvetljeno zahvaljujući svedočenju dece Svetlane S. koja je pre devet godina, zajedno sa još dvojicom muškaraca, osuđena za ovaj zločin! Tada su svi ostali šokirani ponašanjem majke, motiv ubistva starice i šta su sve deca proživljavala

Za ubistvo starice te 2010. uhapšen je pa i 2012. godine osuđen na 17 godina robije zbog tog dela Ratko Stanković. Pet godina se verovalo da samo on stoji iza jezivog zločina ali otkriće koje je potom usledilo je šokiralo ne samo policajce već i celokupnu javnost u Srbiji.

Naime, dečak i dve devojčice su tek 2015. oduzeti majci, a onda su u hraniteljskoj porodici otkrili da Ratko S. nije jedini vinovnik ubistva Zorke S., kako se godinama mislilo.

Deca su ispričala da su saučesnici u silovanju, mučenju i masakriranju starice njihova majka Svetlana i izvesni Dragiša R..

Ubrzo je počelo da se odmotava klupko stravičnih zločina u porodici nesrećnih mališana, koje je rođena majka zlostavljala, podvodila, pa čak i terala na međusobne seksualne odnose.

Deca su ispričala i da ih je majka zlostavljala godinama.

Svog desetogodišnjeg sina terala je na oralni seks sa njenim partnerom za 1.000 dinara. Za istu sumu novca muškarcima je omogućila da dodiruju devojčice po intimnim delovima. Čak je pred decom imala seksualne odnose sa muškarcima za novac. Ona je zaključavala decu u sobu, skidala se naga, puštala porno filmove i pred decom se samozadovoljavala.

Sina je terala na seks sa sestrom, koja je bežala kroz prozor.

Sve se dešavalo od 2009. do 2013. godine. Za ubistvo i sva druga krivična dela Svetlana je osuđena - 18 godina zatvora!

Dragiša R. i Svetlana S. uhapšeni su 2015 godine u Smederevskoj Palanci zbog sumnje da su umešani u svirepo ubistvo Zorke S. !

Po hapšenju oni su se rasprićali i do detalja otkrili pozadinu monstruoznog zločina, koja je šokirala i iskusne operativce - bizarni seksualni pir nad slepom i nepokretnom staricom.

- Prvo smo je silovali, a zatim pretukli i izboli nožem. Nastavili smo da orgijamo pored nje, a na kraju smo je isekli sekirom, zapalili kuću i otišli u kafanu - ispričao je Dragiša R. nakon što je uhapšen, a upravo su tragovi orgijanja pored ubijene žene pomogli iskusnim inspektorima da stave tačku na ovaj zločin.

Kako se ispostavilo, uhapšena Svetlana je snaha Ratka S., koji je osuđen zbog ovog zločina.

- Svetlana je do detalja opisala šta se tadaa dogodilo u trošnoj kućici u kojoj je živela baba. Ratko je pri ulasku u kuću prvi silovao staricu, a zatim Dragiša, i to sve pred njom. Svetlana je zatim nožem tri puta ubola staricu u trbuh i grudi, a potom su je Ratko i Dragiša udarali sekirama po genitalijama, grudima i glavi – objašnjavao je tada naš izvor iz MUP-a.

On je dodao da su potom svi oni tada orgijali a potom su otišli do kafane gde su nastavili da piju.

Starica je u maju 2010. pronađena mrtva u kući koja je izgorela u požaru. Šest dana kasnije, policija je uhapsila Ratka S., koji je priznao zločin i rekao da su ga na to naterale „ale“.

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na po 18 godina zatvora Svetlanu S. i Dragišu R., a Ratka S. na 16 i po godina.

Za ovaj zločin 2012. godine bio osuđen na 17 godina zatvora samo Ratko S., ali je policija u februaru 2015. godine otkrila i uhapsila drugo dvoje počinilaca.

Dragiša i Ratko su osuđeni jer su, kako se navodi u presudi, u stanju smanjene uračunljivosti ali ne bitno, na naročito svirep i ponižavajući način izvršili "obljubu i sa obljubom izjednačen čin" nad Zorkom, koristeći njenu fizičku nemoć, jer je bila stara 90 godina, nepokretna i slepa i usled toga nije mogla da se brani.

Svetlana S. je pored ovog zločina osuđena i zbog krivicnog dela podvođenje i omogućavanje vršenja polnih odnosa, krivičnog dela prikazivanje pornografskog materijala i krivičnog dela navođenje maloletnog lica na prisustvo polnim radnjama. Pored zatvorske izrečena joj je i novčana kazna od 100.000 dinara.

Napadao na Đurđevdan

Ratko S. je 6. maja 2008. godine pokušao da siluje devojčicu u Smederevskoj Palanci, zbog čega je osuđen na tri meseca zatvora i izrečena mu je obavezna mera psihijatrijskog lečenja. Zanimljivo je da je istog dana, dve godine kasnije, silovao i ubio Zorku S. (90), za šta je osuđen na 17 godina zatvora.