M. P. (24) osuđen je na 17 godina zatvora jer je 2. avgusta 2015. godine, na praznik Svetog Ilije, nožem ubio S. J. (39) u porti Crkve Svetog Ilije u Vraniću. Prema presudi, M. P. je S. J. zario nož u srce nakon što mu je ovaj navodno zabranio da urinira u crkvenom dvorištu.

S. J. je ubijen na Ilindan 2. avgusta 2015. godine u Vraniću, tokom seoske i crkvene slave koja je tog dana organizovana u blizini crkve. Prema navodima iz istrage, on je sa prijateljem krenuo kući kada je primetio da nekoliko mladića urinira u porti. Opomenuo ih je da to ne rade, nakon čega je došlo do sukoba u kojem je izboden nožem. Njegov prijatelj J. J. je tom prilikom ranjen.

U finišu sudskog postupka, Više tužilaštvo povuklo je optužnicu protiv I. A. za teško ubistvo u saizvršilaštvu, nakon što je ocenjeno da ne postoje dokazi da je učestvovao u tuči. Tako je jedini optuženi ostao M. P.

Vrlo brzo nakon zločina, M. P. i I. A. su uhapšeni. M. P. je kasnije bio u kućnom pritvoru, nakon čega mu se gubi trag i prestaje da se pojavljuje na suđenjima. Za njim je raspisana poternica, a ponovo je uhapšen krajem januara prošle godine u okolini Aranđelovca. Kod njega su tada pronađeni pištolj i falsifikovana bugarska lična karta.

Suđenje su pratile brojne kontroverze. I. A. je u jednom trenutku pušten iz pritvora, a potom i M. P., uz obrazloženje suda da postupak mogu da prate sa slobode. I. A. je kasnije pobegao u Austriju, gde je uhapšen zbog drugog krivičnog dela, a zatim deportovan u Srbiju.

Apelacioni sud u Beogradu je 2. aprila pravosnažno osudio M. P. na 17 godina zatvora, dok je I. A. pravosnažno oslobođen.

I. A. je kasnije, 4. novembra prošle godine, teško ranjen u beogradskom naselju Žarkovo, od čega je preminuo desetak dana kasnije. Prema navodima, bio je pogođen sa više hitaca u stomak i grudi.

Operativna saznanja ukazuju i na navodnu povezanost M. P. sa likvidacijom dvojice pripadnika „škaljarskog klana“ I. D. i S. S. u Atini 2020. godine, kada su oni ubijeni pred suprugama i decom u restoranu.

Sud nije prihvatio odbranu M. P. da je S. J. ubio u samoodbrani. Kao olakšavajuća okolnost navedeno je da je u vreme zločina bio mlađi punoletnik i da ranije nije bio osuđivan.

Prema navodima iz istrage, posle ubistva u Atini, napadači su koristili lažna dokumenta za napuštanje Grčke i povratak u Srbiju, a identitet osumnjičenih kasnije je utvrđen u saradnji sa stranim službama.