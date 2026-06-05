Mrak im pada na oči od snimaka zagrljaja predsednika Vučića u Ursule fon der Lajen, a od "bačene koske" Makronu već gube i dah.

Na mrežama su počeli i da se džapaju među sobom, pa je tako advokatica Dijana Stojković, blokaderka koja je uz Sinišu Kovačevića nominovala studente-blokadere za Nobela, uputila salvu otrovnih reči blokaderima iz redova opozicije.

"Dok nas Đilas, Borko i njihovi poslušnici iz opozicije ubeđuju kako EU ne može Vučića očima da vidi, kako je gotov, pred sankcijama i bez investicija, Ursula ga grli, Makron obožava i daje izjave u njegovu korist, mediji ga hvale i sve mu ide savršeno. Čemu služi opozicija," pitaju se.

Džapa su blokaderski mediji pokušali da spinuju priču o "zatečenim evropskim liderima koji će da preslišaju Vučića iza zatvorenih vrata," jer kako i sami blokaderi kažu - u te priče više niko ne veruje.