Stravičan zločin dogodio se u Platičevu kada je, kako se sumnja, Aleksandar Đ. (19) sekirom brutalno usmrtio Miloša P. (48).

Tinejdžer osumnjičen za ubistvo je uhapšen, a kako je za Alo! ispričao prvi komšija koji živi do kuće gde se odigrao zločin - sve se saznalo sinoć.

- Oko 21 sat smo videli policiju. Potom smo saznali za zločin. Pričaju da je u ovoj kući Aleksandar isekao telo, a potom ga odneo u šumu. Niko ne zna kako. Majka je razvedena, a otac ubice živi tu u selu.

Komšinica osumnjičenog za zločin koji živi u susednom selu Hrtkovci, ispričala je da je s njim jedno vreme radila na polju duvana.

- Mi smo zajedno radili na polju duvana. Oduvek je bio problematičan. Jednom momku je pre mesec dana na igralištu razbio glavu. Uhvatio ga je i njome udarao u zid. Nešto su se posvađali, ne znamo oko čega - rekla je meštanka za Alo!.

BONUS VIDEO