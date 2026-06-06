Jedan Beograđanin priveden je na psihijatrijsko posmatranje zbog sumnje da je imao seksualne odnose s mrtvacima! Bizarni slučaj otkriven je davne 2007. godine i od tad se polemiše da li se radi o urbanaoj legendai ili poražavajućoj istini o nekrofilu sa Vračara

Jedna priča o Beograđaninu, vrlo je poznata javnosti. Radilo se o jednom mladiću koji je upoznao devojku u klubu, poljubio se s njom, pa iste večeri i spavao. Ceo slučaj se dogodio 2007.godine

Sutradan, devojci su se pojavile ranice po telu, što ju je jako uznemirilo, pa je odlučila da ode na pregled, gde je utvrđeno da su osip izazvale bakterije koje se mogu naći isključivo na leševima.

- Posle pregleda zapanjeni doktor joj je rekao: "Lepo mi reci šta si radila." Zbunjena devojka nije znala o čemu se radi, pa joj je lekar objasnio da na grliću materice ima bakterije koje imaju samo mrtvaci. Ona je u početku odbijala da prizna seksualnu avanturu, tvrdeći da se samo ljubila s jednim mladićem. Međutim, pod pritiskom je priznala i da je spavala s njim. Doktor je, kako se pretpostavlja, alarmirao policiju, koja je odmah upala u mladićev stan na Vračaru – navodi se u izveštaju beogradskih medija, koji su se pozivali na izvore.

Izvor medija navodio je da su inspektori, pomalo zbunjeni, zakucali na vrata ovog mladića. Međutim, ono što su zatekli unutra, sve ih je šokiralo.

- Policajci su ovog mladića zatekli sa dva sveža leša i odmah su ga priveli i odveli na posmatranje na psihijatrijsku kliniku, gde je zadržan do daljeg. Policajci su dugo sumnjali u to da je i devojka umešana u celu priču, ali je ispalo da je i ona samo žrtva ovog nekrofila – objašnjavao je tad sagovorni kmedija.

Mediji su tad došli do saznanja da se policija ovde nije zaustavila i da je proširila istragu kako bi utvrdila otkud leševi u stanu mladića koji potiče iz dobrostojeće porodice. Istraga je, navodno, dovela do jednog radnika Kliničkog centra Srbije, koji je uhapšen zbog sumnje da je ovom nekrofilu obezbedio leševe za seksualno iživljavanje.