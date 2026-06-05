VRELINA TEK DOLAZI Kuvaćemo se u julu i avgustu
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POHVALE Snažne reči francuskog predsednika na samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu o šefu naše države
Makron: Vučić radi dobre stvari za Srbiju
Verujem da će on pokrenuti niz veoma važnih reformi i da Srbija ima evropsku budućnost, poručio je prvi čovek Francuske
Ono što je rekao Makron to je da svi primećuju da je Srbija postala najjača ekonomija zapadnog Balkana, i veoma sam srećan zbog toga
Aleksandar Vučić
- Najveću pažnju domaćih, ali i svetskih medija na samitu Evropska unija - Zapadni Balkan privukao je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić
- Predsednik Srbije se sastao sa Ursulom fon der Lajen, Antoniom Koštom, Emanuelom Makronom, Fridrihom Mercom, Robertom Ficom i Donaldom Tuskom...
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BOŽE SAČUVAJ Zborašica s Vračara napala građane koji su čekali da celivaju Pojas Presvete Bogorodice
Blokaderka staklenim flašama gađala vernike ispred Hrama Svetog Save
Srećom, niko nije povređen u ovom ludačkom napadu, a napadačica je privedena
Nažalost, i ovaj incident je samo nastavak blokaderske hajke protiv vernika i Srpske pravoslavne crkve
- Već danima se opozicioni mediji takmiče ko će više ismejati vernike i višesatno čekanje u redu ispred Hrama Svetog Save
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ALO! INTERVJU Zorana Mićanović
Za nekoliko minuta zaradim 20.000 evra
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Kijev predlaže brzo okončanje rata i susret lidera Ukrajine i Rusije
Zelenski u pismu moli Putina za mir
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Tramp ostavlja Evropu i bez vojske i bez džebane
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Uzbuna na Balkanu
Ukrajinski dron eksplodirao u rumunskoj luci Konstanca
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