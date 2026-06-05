VRELINA TEK DOLAZI Kuvaćemo se u julu i avgustu 

  

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 POHVALE Snažne reči francuskog predsednika na samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu o šefu naše države 

 Makron: Vučić radi dobre stvari za Srbiju 

 Verujem da će on pokrenuti niz veoma važnih reformi i da Srbija ima evropsku budućnost, poručio je prvi čovek Francuske 

 Ono što je rekao Makron to je da svi primećuju da je Srbija postala najjača ekonomija zapadnog Balkana, i veoma sam srećan zbog toga 

Aleksandar Vučić 

  - Najveću pažnju domaćih, ali i svetskih medija na samitu Evropska unija - Zapadni Balkan privukao je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić 

  - Predsednik Srbije se sastao sa Ursulom fon der Lajen, Antoniom Koštom, Emanuelom Makronom, Fridrihom Mercom, Robertom Ficom i Donaldom Tuskom... 

 

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BOŽE SAČUVAJ Zborašica s Vračara napala građane koji su čekali da celivaju Pojas Presvete Bogorodice 

  

Blokaderka staklenim flašama gađala vernike ispred Hrama Svetog Save 

Srećom, niko nije povređen u ovom ludačkom napadu, a napadačica je privedena 

Nažalost, i ovaj incident je samo nastavak blokaderske hajke protiv vernika i Srpske pravoslavne crkve 

  - Već danima se opozicioni mediji takmiče ko će više ismejati vernike i višesatno čekanje u redu ispred Hrama Svetog Save 

 

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ALO! INTERVJU Zorana Mićanović 

  

Za nekoliko minuta  zaradim 20.000 evra 

  

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Kijev predlaže brzo okončanje rata i susret lidera Ukrajine i Rusije 

 Zelenski u pismu moli Putina za mir 

 

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Tramp ostavlja Evropu i bez vojske i bez džebane 

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Uzbuna na Balkanu 

Ukrajinski dron eksplodirao u rumunskoj luci Konstanca 