VRELINA TEK DOLAZI Kuvaćemo se u julu i avgustu

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POHVALE Snažne reči francuskog predsednika na samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu o šefu naše države

Makron: Vučić radi dobre stvari za Srbiju

Verujem da će on pokrenuti niz veoma važnih reformi i da Srbija ima evropsku budućnost, poručio je prvi čovek Francuske

Ono što je rekao Makron to je da svi primećuju da je Srbija postala najjača ekonomija zapadnog Balkana, i veoma sam srećan zbog toga

Aleksandar Vučić

- Najveću pažnju domaćih, ali i svetskih medija na samitu Evropska unija - Zapadni Balkan privukao je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić

- Predsednik Srbije se sastao sa Ursulom fon der Lajen, Antoniom Koštom, Emanuelom Makronom, Fridrihom Mercom, Robertom Ficom i Donaldom Tuskom...

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BOŽE SAČUVAJ Zborašica s Vračara napala građane koji su čekali da celivaju Pojas Presvete Bogorodice

Blokaderka staklenim flašama gađala vernike ispred Hrama Svetog Save

Srećom, niko nije povređen u ovom ludačkom napadu, a napadačica je privedena

Nažalost, i ovaj incident je samo nastavak blokaderske hajke protiv vernika i Srpske pravoslavne crkve

- Već danima se opozicioni mediji takmiče ko će više ismejati vernike i višesatno čekanje u redu ispred Hrama Svetog Save

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ALO! INTERVJU Zorana Mićanović

Za nekoliko minuta zaradim 20.000 evra

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Kijev predlaže brzo okončanje rata i susret lidera Ukrajine i Rusije

Zelenski u pismu moli Putina za mir

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Tramp ostavlja Evropu i bez vojske i bez džebane

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Uzbuna na Balkanu