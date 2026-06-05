Nekadašnji fudbaler i suprug Jelene Karleuše, Duško Tošić, objavi je fotografiju sa novom partnerkom, izvesnom Norom i time je potvrdio romansu, tek nakon što je ona objavila na svom Instagram profilu zajedničku fotografiju.

Podsećnjara radi, oboje su pre nekoliko dana objavili fotografije iz Istanbula, što je pokrenulo lavinu komentara i nagađanja o mogućoj romansi.

Bivši fudbaler objavio je nasmejanu fotografiju iz jednog restorana u turskoj metropoli, uz poruku pozitivnog tona u kojoj naglašava važnost osmeha i dobrog raspoloženja.

Istovremeno, Nora je takođe objavila selfi i kadrove iz Istanbula, što je dodatno podgrejalo sumnje da su boravili na istoj lokaciji.

Čini se da je par rešio da ozvaniči romansu, te je tako Nora objavila fotografiju u zagrljaju deset godina starijeg Duška Tošića, a Duško je vrlo brzo istu objavio kod sebe..

Potvrdio ljubavnu romansu

Podsećanja radi, Tošić se ranije kratko oglasio i potvrdio da je srećan u ljubavi, ali nije želeo da ulazi u detalje svog odnosa sa Norom.

-Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam – izjavio je tada bivši fudbaler za Direktno.

Nakon turbulentnog perioda i brojnih medijskih natpisa koji su pratili njegov privatni život posle razvoda od Jelene Karleuše, čini se da je ponovo pronašao mir i stabilnost.

Nora je, prema dostupnim informacijama, prva devojka sa kojom se pojavio u javnosti nakon kraja braka, a oni koji ga poznaju tvrde da poslednjih meseci deluje znatno opuštenije i zadovoljnije.

Nora bila veliki fan Jelene Karleuše

Takođe, prema navodima iz okruženja, Nora je ranije bila administrator jedne fan Karleušine stranice na društvenoj mreži Instagram, koja je objavljivala fotografije i snimke sa nastupa, kao i modne kombinacije i izjave pevačice.

Izvor blizak njoj navodi da je Nora godinama bila veliki fan Jelene Karleuše, da je pratila njen rad i divila se njenom stilu, izgledu i muzici.

Kako se tvrdi, redovno je posećivala njene nastupe u Beogradu, često se nalazila u prvim redovima, a vremenom je počela i da imitira njen modni izraz.

Isti sagovornik navodi i da se Nora postepeno oblikovala pod uticajem svog idola, dok se u jednom trenutku u njenom životu pojavio Duško.

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