Brak pevača Peđe Jovanovića i njegove supruge Ane Jovanović bio je pun izazova, a par se tokom godina tri puta rastajao i mirio.

Danas ističu da su srećniji nego ikada, dok pevač uspešno gradi muzičku karijeru, a njegova supruga razvija sopstveni brend i često putuje, što redovno prikazuje na društvenim mrežama.

Ana trenutno boravi u Italiji, gde uživa u potpunom luksuzu, te je objavila nekoliko fotografija koje su ostavile snažan utisak na njene pratioce.

Smeštena je u apartmanu koji odiše prestižem, sa prostranim kraljevskim krevetom, kadom u spavaćoj sobi smeštenom tik uz prozor, kao i elegantnim cvetnim foteljama.

U lobiju su je dočekale roze ruže na stolu, što je takođe zabeležila i podelila sa pratiocima.

Ipak, najveću pažnju izazvala je fotografija na kojoj pozira u bež odelu, besprekorno stilizovana, što je privuklo brojne reakcije javnosti.

"Uvek sam bio problem"

Podsetimo, Peđa je nedavno govorio o odnosu sa Anom i istakao da se nikada nisu bolje slagali.

Kaže da skandale koji u poslednje vreme prate estradnjake ne prati, jer ne gleda televiziju.

-Apsolutno ne, televizor sam poslednji put uključio pre tri godine. Nisam ispratio ni kada sam se prvi put razvodio. Njoj ne prija popularnost, ona se bavi proizvodnjom i prodajom kupaćih kostima. Teško da će ona ikada dati intervju. U četiri zida je pričljiva. U poslednje vreme se slažemo, neka tako i ostane, daje mi savete. Dugo mi je trebalo da shvatim da je ona žena mog života, bitno je da sam to shvatio. Uvek sam bio problem, sada sam stariji i zreliji i naučio sam neke stvari o životu - rekao je za Blic.