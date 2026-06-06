Vlasta A. uhapšen je zbog sumnje da je sekirom ubio majku Radmilu (83) u njihovoj porodičnoj kući u beogradskom prigradskom naselju Kaluđerica

Jeziv zločin dogodio se davne 2013. godine i podsećao je na stravičan zločin u Jabukovcu u leto 2007. godine.

Naime tad je u Jabukovcu Nikola Radosavljević pobio komšije, jer je umislio da je pod uticajem crne magije.

Radosavljević je pucao i ubio troje najbližih komšija: Veljka Ðorđevića (58), njegovog sina Dragana (22) i taštu Marinu Kukurenović (75). Ubio je još šestoro meštana - Draginju Borongić (55) i njenog supruga Branislava (57), potom Persu Banković (37), Branislava Badejevića (30), Srđana Bađikića (15) i Aniku Čogić (62), a ranio je Vanucu Baderević i Sinišu Bađikića (36).

Posle masakra napadač je pobegao i sutradan ga je policija pronašla na groblju. Od tada se nalazi u specijalnoj bolnici.

Sličan zločin dogodio se u Kaluđerici šest godina kasnije. Nakon krvavog pira Vlasta je pozvao policiju i prijavio se. Starčino telo u lokvi krvi pronađeno je oko 6.20 sati i tada je klupko počeo da se odmotava.

- Vlasta A. priznao je inspektorima da je s više udaraca sekirom ubio majku. Tvrdio je da je to morao da učini, jer je Radmila bacala čini na njega - rekao je tada izvor iz istrage.

Komšije Radmile A. su u šoku tad objašnjavale da se ona često žalila na sina i da su se svađali, ali da, uprkos tome, ne mogu da veruju da je Vlasta A. bio spreman na ovako brutalan zločin.

- Strašno! Niko nije zaslužio da umre u takvim mukama! Radmilu sam video neposredno pre tragedije. Raspitivala se gde sinu da kupi grejalicu, jer ne želi da se greje na drva. Kad sam sledećeg jutra ispred njihove kuće video policiju, pomislio sam da su se potukli. Nažalost, policajci su mi rekli šta se desilo - rekao je tada komšija.

Vlasta i Radmila živeli su sami nakon što im je otac, odnosno suprug Ljuba preminuo tri godine ranije.

- Problemi su počeli posle Vlastine ženidbe, pre nekih 15 godina. Otac mu je doveo ženu za koju je dao 80.000 tadašnjih maraka. Međutim, Ljuba je sinu rekao da je pošteno da i on ima odnose sa snajom, jer je za nju dao pare. Ženu su ubrzo vratili njenima - rekle su komšije, i dodale:

Ćup sa zlatom

Prema rečima komšija, pored kuće i deviznog računa, Vlastin otac je navodno posedovao i ćup sa zlatom, koji je zakopao na skrovitom mestu.

- Ljuba je u Austriji radio kao grobar i tamo je, po njegovoj priči, sakupio zlato. Govorio je da će ga dati Vlasti ukoliko ga bude slušao. Međutim, Ljuba je tajnu o lokaciji ćupa odneo sa sobom u grob, a Vlasta je bio razočaran - ispričao je njihov prvi komšija.

- Prošle nedelje Vlasta je izašao je iz „Laze“. Znate, Vlasta je nekoliko puta bio na lečenju u bolnici „Laza Lazarević“. Vratio se kući u prošli petak, a u bolnici je proveo mesec dana. Izgledao mi je dobro! Nije bio loš čovek, ali su mu živci otišli - objašnjavao je komšija.

Komšije su rekle da je Radmila imala dodatne prihode jer je gatala.

- Radmila je ranije radila kao gatara. Za novac je „gledala“ ljudima u dlan - kazale su komšije.

Inače, Ljuba i sin Vlasta su svojevremeno radili u Austriji i imali su dovoljno novca. Vlasta je radio u piceriji - rekao je komšija.