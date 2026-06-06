Prema nezvaničnim informacijama, slučaj jezivog nasilja otkriven je na Gundulićevom vencu u centru Beograda kada je policija obavljala svoje redovne zadatke.

Tokom razgovora sa uplakanom trudnicom, policajci su otkrili da je u šestom mesecu trudnoće, te im je ispričala da ju je partner psovao, omalovažavao, pretio da će je ubiti nakon čega je i fizički napao.

- Trudnicu je gurao rukama, a zatim stezao i stiskao i zadao joj udarce po telu, kao i udarac nogom u stomak - ispričala je trudnica policajcima, kaže izvor.

Kako navodi izvor, trudnica je ispričala i da živi u Beču, da je partner više ne zanima, a su policajci po službenoj dužnosti odmah kontaktirali dežurnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva, koji je naložio da se muškarcu odmah izreknu hitne mere udaljenje iz stana i zabrana prilaska u vezi sa nasiljem u porodici.

Takođe, naloženo je da se napadnuta devojka hitno javi dežurnom lekaru radi pružanja pomoći, ali i dobijanja povredne liste.

(Blic)

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