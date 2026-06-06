Baka Anđa je za Alo! govorila o divnom iskustvu koje je doživela dok je celivala Pojas Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save u Beogradu.

- Osećam se fantastično. Čekala sam četiri sata, ušla sam, ispoštovala sve, a i danas sam imala veliku želju da dođem. Stigla sam na službu u devet. Imam 78 godina, nisam ni umorna, niti mije šta teško - kaže baka Anđa za Alo i dodaje:

- Zadovoljna, hvala ti, Bože

Isitče da se osećala presrećno kada je celivala Pojas Presvete Bogorodice.

Na pitanje o molitvama kaže da ima petoro praunučića.

- Pa za praunučad, petoro praunučića imam. Da, imam unuka i unuku, pa eto tako. Sve sam se molila za ceo naš narod. Ne samo za sebe. Za ceo naš narod.

Kaže da je osteila "neku toplinu"-

- Nešto mi je oko srca toplo. Oko srca mi je toplo i duša mi je ispunjena. Zadovoljna sam. Nisam nikad nervozna, sad pogotovo. Ne bi me mogao niko naljutiti, ništa - kaže kroz osmeh Baka Anđa.

Podsetimo, časni pojas Presvete Bogorodice biće ispraćen iz Hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori, nakon što mu se od Spasovdana, 20. maja, poklonilo više od 800.000 ljudi.

Svečani ispraćaj će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslediti nakon molebana. Detalje možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

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