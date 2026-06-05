Policija u Boljevcu uhapsila je M. P. (55) iz Loznice, zbog sumnje da je iz jednog preduzeća ukrao veću količinu novca i zlato.

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave u Zaječaru, on je osumnjičen za krivično delo teška krađa.

- Sumnja se da je on od 14. do 16. marta ove godine, provalio u prostorije jednog preduzeća i ukrao 162.000 evra i veću količinu zlatnog nakita čija se vrednost procenjuje na oko 56.000 evra - navodi se usaopštenju PU Zaječar.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu za krivično delo teška krađa, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana.