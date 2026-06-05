Mlada pevačica Teodora Popovska je načela temu mentalnog zdravlja javnih ličnosti i pritom priznala da je u jednom trenutku išla na psihoterapije, ali i otkrila zašto je prestala da razgovara sa psihoterapeutom posle nekog vremena.

Šta misliš o mentalnom zdravlju na estradi? Da li smatraš da si jaka osoba koja može sve ovo da izdrži?



- Izdržavam, ali ipak, išla sam već na psihoterapiju i pomogla mi je. Ali verujem da različiti tipovi ljudi različito primaju informacije. Prestala sam da idem, možda bih se vratila u nekom trenutku, ali sve o čemu sam tamo pričala mi je već bilo jasno i sama sam toga bila svesna. Trenutno mislim da mi nije potrebno.

Kaži mi, šta bi se desilo kada bi ti odjednom Meta obrisala Instagram i sve društvene mreže, kako bi se osećala da te neko tako "očisti"?



- Očistila bih se i ja (smeh). Na to ne gledam samo kroz brojke i uspeh, meni su tamo sve uspomene. Omiljeno veče mi je da dođem kući, stavim masku za lice, gledam svoje stare storije, smejem se i razmišljam kako sam zanimljiva. Kada bi mi neko izbrisao tu arhivu, stvarno ne znam šta bih - izjavila je pevačica za Alo.