Najvažnije
-Putin ozbiljno shvata pismo Volodimira Zelenskog.
-Andrij Sibiga zapretio da Ukrajina neće pustiti Ruse u tu državu ni posle rata.
-Ruske snage nastavljaju sa oslobađanjem mesta u zoni SVO, dok se ukrajinske jedinice suočavaju sa ogromnim gubicima.
-Oružane snage Ukrajine pokrenule su intenzivan napad dronovima na Lenjingradsku oblast i Sankt Peterburg.
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Beglov: Sankt Peterburg je meta masovnih napada
Sankt Peterburg je na meti masovnog napada dronova, objavio je gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov.
"Sankt Peterburg je bio izložen napadu velikih razmera bespilotnih vojnih vozila. Sistemi protivvazdušne odbrane su u funkciji", napisao je Beglov na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.
Beglov je pozvao stanovnike da ostanu kod kuće i izbegavaju izlazak napolje, dodajući da su mogući prekidi u mobilnom internetu.
Aerodrom Pulkovo je zatvoren za sletanja i poletanja aviona, navodi RIA.
Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko je objavio da je uništeno 86 dronova.
U međuvremenu, Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da je tokom noći iznad ruskih regiona, Crnog i Azovskog mora i Abhazije oboreno ukupno 376 bespilotnih letelica.
(Tanjug)
Peskov: Za tango je potrebno dvoje, a Amerikanci to još ne žele
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov komentarisao je trenutnu situaciju u odnosima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država i napomenuo da je "za tango potrebno dvoje" i da zvaničnici Vašingtona trenutno nisu voljni da to učine.
"Za tango je potrebno dvoje, a Amerikanci to još ne žele", rekao je Peskov u intervjuu za Centralnu kinesku televiziju, dodajući da Moskva po tom pitanju ostaje strpljiva i da "ne žuri", prenela je RIA Novosti.
Govoreći o ulozi SAD u rešavanju sukoba u Ukrajini, Peskov je rekao da Rusija nije imala nerealna očekivanja u pogledu mogućnosti trajnog rešavanja složenih pitanja.
"Nismo nosili ružičaste naočare u pogledu naše sposobnosti da trajno rešimo bilo koje složeno pitanje", rekao je Peskov.
Navodi da Vašington razvoj ekonomskih, investicionih i kulturnih odnosa sa Rusijom povezuje sa rešavanjem pitanja Ukrajine, ocenjujući da je takav pristup pogrešan.
"Amerikanci nastavljaju da sve povezuju sa rešenjem oko Ukrajine, a veruju da prvo dolazi rešenje u Ukrajini, a zatim razvoj odnosa u ekonomskoj, investicionoj i kulturnoj sferi. Verujemo da je to pogrešan pristup", ocenio je Peskov.
Takođe je pozdravio spremnost SAD da nastave da pomažu u pronalaženju rešenja za situaciju oko Ukrajine.
Elitna ukrajinska jedinica pretrpela teške gubitke kod Sumija
Elitna 1. brigada specijalnih snaga ukrajinske vojske pretrpela je ogromne gubitke u blizini Sumija, rečeno je za Sputnjik u ruskim bezbednosnim strukturama.
Reč je o elitnoj taktičkoj jedinici u sastavu kopnenih snaga ukrajinske vojske koja je formirana u Žitomiru u martu 2022. godine.
PVO uništila 72 ukrajinska drona iznad Lenjingradske oblastiž
Ruska vojska oborila je u toku noći 376 ukrajinskih dronova iznad više ruskih oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Samo iznad Lenjingradske oblasti neutralisano je 86 bespilotnih letelica.
Gradonačelnik Sankt Peterburga Aleksandar Beglov rekao je da u toku intenzivan ukrajinski napad dronovima na grad.
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