Majka Vehida Murića (25), osumnjičenog za trostruko ubistvo u Podgorici, pozvala je policiju nakon što joj je sin saopštio da je počinio krivično delo.

To je potvrdio rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač i dodao da nisu tačni navodi pojedinih medija da je Murić ranije prijavljivan za nasilje u porodici.

- On je sinoć došao u porodičnu kuću u Rožajama i kazao njegovoj majci da je "okrvavio ruke", nakon čega je napustio kuću. Njegova majka je potom pozvala policiju i prijavila slučaj - rekao je Kalač.

Podsetimo, u Podgorici su danas pronađena tela tri muškarca, a za monstruozni zločin se sumnjiči Vehid Murić za kojim policija intenzivno traga. Prema prvim informacijama, ubijena su tri brata iz Rožaja u kući gde su živela kao podstanari. Imena dvojice braće su Denis Hot (28) i Nezrin Hot (27).

- Svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije su stavljeni na raspolaganje u cilju njegovog lociranja i hapšenja, te apelujemo i na građane da pruže sve informacije koje mogu biti od značaja za njegovo lociranje - saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Iz UP mole građane da, ukoliko poseduju bilo kakve informacije o Muriću, ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122, te da budu oprezni ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovom osobom.

Uviđaj trostrukog ubistva koji se dogodio na Starom aerodromu u Podgorici je završen, a tužiteljka Višeg državnog tužilaštva Danka Đerić saopštila je novinarima da su prikupljeni svi dokazi i sve što je važno za dalji tok istrage.

- Traga se za izvršiocem ovog krivičnog dela. Nema informacija o motivima zločina. U ovom trenutku se sumnja da je izvršeno ubistvo hladnim oružjem - kazala je Đerić.

