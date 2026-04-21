Vehid Murić (25) iz Rožaja, uhapšen je zbog sumnje da je počinio trostruko ubistvo u Podgorici ranije danas.

Sumnja se da je Murić u podgoričkom naselju Stari Aerodrom brutalno usmrtio Denisa Hota (27) i Nezrina Hota (34) iz Rožaja, kao i K.M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara.

Murić je nakon sprovedenih opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije lociran u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, i odmah uhapšen.

Kako se saznaje, policija je u džepovima kod Murića pronašla tri paklice cigareta i pola pakovanja čokolade.

- Nakon sprovođenja sveobuhvatnih izviđajnih i dokaznih radnji, javnost će biti blagovremeno i transparentno informisana o svim relevantnim okolnostima i daljem toku postupka, gde je i u ovoj fazi prikupljen dovoljan broj dokaza i činjenica koje nedvosmisleno ukazuju da je osumnjičeni V. M. direktni izvršilac ovog krivičnog dela - saopštio je MUP Crne Gore.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

