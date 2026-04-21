Roker Milić Vukašinović vodio je životnu borbu, kada je nekoliko puta bio hospitalizovan zbog lošeg zdravstvenog stanja.

Nije krio da je u nezadivnoj finansijskoj situaciji, a kako je tada istakao za Alo, kolega Aco Pejović ponudio mu je pomoć uz sopstveno insistiranje.

Ipak, kako je tvrdio, kada ga je nakon toga pozvao, odgovor od popularnog pevača je izostao.

- Imao sam mnogo troškova tokom lečenja, svi ti lekovi koštaju. Suzana i ja smo se istrošili i došli smo do loše finansijske situacije. Imajući u vidu da mogu da računam na Pejovića, javio sam mu se, ali odgovor na poruke nisam dobio, a o pozivima i da ne pričam. Rekao je "šta god treba" pa nestao bez traga. Kao da sam mu tražio bubreg, a pre bi mi i bubreg dao, taj ne skida pare sa gomile - otkrio nam je Milić Vukašinović koji kaže da pomoć uvek može očekivati sa druge strane.